Sport.quotidiano.net - Di Paolantonio: "Straordinari tutti, siamo stati solidi mentalmente"

Vista così la classifica, con Cento a quota 20 pari a Cremona nel limbo che garantisce la permanenza in Serie A2, sarebbe da congelare e conservare fino a metà aprile: un risultato eccellente e per certi versi impronosticabile fino a qualche settimana fa. Frutto di una crescita continua da parte del gruppo di Di, arricchito dal rientro di capitan Delfino e galvanizzato da prestazioni maiuscole, come quella di ieri a Vigevano, a suggellare il miglior momento della stagione della Benedetto. Il traguardo resta lontano, ma con prestazioni del genere, la salvezza è ampiamente alla portata di questa Cento. "molto soddisfatti – dice un rilassato e felice Di–, innanzitutto perché abbiamo vinto uno scontro diretto, in trasferta, su un campo molto caldo e per nulla facile.