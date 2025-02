Internews24.com - Di Canio sicuro: «All’Inter sta mancando un giocatore molto importante»

di RedazioneDi, l’exha analizzato il match dell’Allianz Stadium e la sconfitta dei nerazzurri: le sue dichiarazioniPaolo Di, ex calciatore e commentatore sportivo, ha offerto un’analisi approfondita sulla recente sconfitta dell’Inter all’Allianz Stadium. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, Dinon ha esitato a esprimere le sue critiche nei confronti della squadra nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni. SUL DERBY D’ITALIA- «All’inizio c’è stato un po’ di studio da parte della Juve che era titubante se andare o rimanere. L’Inter con grande palleggio non aveva l’aggressività degli avversari, Dumfries in questo momento è ilpiù in forma. Nel secondo tempo è entrata una squadra più cattiva, aggressione altissima e con coraggio. L’ha studiata benissimo Motta, giocare sull’Inter è più facile, ma quando dovrai proporre il tuo gioco sarà diverso».