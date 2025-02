Juventusnews24.com - Di Biase Juve, futuro sempre più bianconero dopo il rinnovo: «Orgoglioso di continuare questa avventura. Avanti insieme» FOTO

di RedazionentusNews24Dipiùil: lae il messaggio pubblicato dal talento della PrimaveraGianmarco Di, talento dellaPrimavera, è passato in prestito alla Pergoletteseaver rinnovato il suo contratto con il club. Questo il messaggio del talento classe 2005 su Instagram. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Gianmarco Di(@gianmarco.di)PAROLE – «dicon lantus ! Ringrazio questo grande club per la fiducia, la mia famiglia per il sostegno costante e la mia agenzia entouragefootball per il lavoro svolto.per nuove sfide e nuove vittorie!».Leggi suntusnews24.com