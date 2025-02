Ilfattoquotidiano.it - Detenuto suicida a Pescara, proteste con incendio e danneggiamenti. Il Sappe: “Situazione grave”

Protesta nel carcere didopo che, questa mattina, undi 24 anni, egiziano, tossicodipendente, si è impiccato. Qualcheè riuscito ad arrivare sul tetto, altri hanno dato fuoco ai materassi, come conferma Francesco Lo Piccolo, direttore della rivista “Voci di dentro”, che ospita contributi da tutte le carceri d’Italia, e che è sul posto. “C’è la polizia – dice all’Adnkronos Lo Piccolo – e un forte clima di tensione. C’è anche il viavai di ambulanze che portano in ospedale i detenuti rimasti intossicati. Tutto ciò – rimarca – è frutto di anni di mala gestione da parte dell’Amministrazione penitenziaria. I problemi si sono aggravati e sono stati ignorati: qui dovrebbero esserci 240 detenuti e inveve ce ne sono 440, il doppio. Addirittura ci sono celle con sei persone che non hanno neppure brande, ma i materassi sono stati messi a terra.