Ilgiorno.it - Dervio, cucciola di capriolo in difficoltà: soccorsa e salvata dagli agenti della Provinciale

Leggi su Ilgiorno.it

Dorio (Lecco), 17 febbraio 2025 – Immobile, accucciata a terra, lungo un sentiero in mezzo ai boschi, palesemente in. Perché ladifosse in quello stato non si sa, ma aveva evidente bisogno di aiuto. L'hannogliPoliziadi Lecco. L'animale è stato segnalato da alcuni escursionisti a Dorio, in località Vezze. I poliziottinon hanno avuto alcunaad avvicinare il, quasi capisse che erano lì solo per aiutalo. Dopo essere stato immobilizzato e bendato per non spaventarlo ulteriormente, è stato trasferito al Cras Stella del Nord di Calolziocorte, il Centro di recupero per animali selvatici gestito dai volontariLeidaa, la Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. L'esemplare disalvato è una femmina di circa un anno e mezzo.