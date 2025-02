Ilgiorno.it - Derby d’Italia, s’impone la Juventus con un gol e manda in crisi i nerazzurri

Leggi su Ilgiorno.it

Torino, 16 febbraio 2025 – Il pubblico bianconero voleva dare continuità alla striscia vincente delle ultime settimane tra campionato e Champions League, e la squadra non ha deluso le aspettative. La vittoria contro l’Inter, per il modo in cui è maturata, potrebbe rappresentare una svolta nella stagione della.Per la Milano nerazzurra, invece, è tempo di leccarsi le ferite. Ancora una volta, l’Inter ha preparato bene la partita, ma non è riuscita a portarla a casa, complice il nervosismo generato dall’incapacità di sbloccarla. Alla distanza, laha preso il sopravvento, imponendosi sia sul piano fisico che su quello mentale. Per Lautaro e compagni nulla è compromesso, con il Napoli distante solo due punti, ma qualcosa nella macchina quasi perfetta di Inzaghi inizia a scricchiolare.