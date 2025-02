Ilfogliettone.it - Derby d’Italia da brividi: la Juve batte l’Inter e riaccende la corsa Champions

Leggi su Ilfogliettone.it

Lantus si aggiudica il 253º, superando di misuraper 1-0 nella cornice dell’Allianz Stadium. Nella 25ª giornata di Serie A, i bianconeri firmano una vittoria pesantissima grazie a un lampo di Francisco Conceicao, al termine di un match combattuto e ricco di emozioni. Con questo successo, la squadra di Thiago Motta aggancia la Lazio al quarto posto a quota 46 punti, mantenendo così vive le speranze, mentrescivola ulteriormente alle spalle del Napoli, che continua la suasolitaria in vetta.Primo tempo a reti inviolateIl primo tempo delè un concentrato di intensità e spettacolo, seppur privo di gol.parte forte, gestendo il possesso palla e cercando di imporre il proprio ritmo, ma la prima vera occasione è bianconera: al 12° minuto, McKennie trova Nico Gonzalez in area, ma l’argentino non riesce a inquadrare lo specchio.