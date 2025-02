Ilfoglio.it - Dentro le crisi di Empoli e Parma

C’era una volta il calcio d’agosto, amichevoli più o meno di prestigio ammassate una in fila all’altra e ritenute, per loro stessa natura, non necessariamente affidabili: mai giudicare un libro dalla copertina, mai valutare una squadra dal suo precampionato. Ma a forza di tirare indietro il momento del primo calcio d’inizio, il calcio d’agosto è diventato ufficiale. E così, a rileggere la classifica della terza giornata, certamente non indicativa ma comunque portatrice di un dato ufficiale, si scoprivano l’Udinese a quota 7, il Verona a 6, l’a 5 e ila 4, quest’ultimo appena scottato da una clamorosa sconfitta al Maradona maturata soltanto in inferiorità numerica e con il malcapitato Delprato bombardato tra i pali al posto dell’espulso Suzuki. E se i friulani hanno saputo più o meno mantenere la barra dritta, con alti e bassi inevitabili, fa abbastanza rumore il pessimo momento vissuto da, con i toscani che sono ancora in zona di galleggiamento soltanto perché i ducali, se possibile, stanno riuscendo a fare peggio.