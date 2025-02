Europa.today.it - Decreto bollette, l'ipotesi di un bonus e il taglio al prezzo del gas: cosa ha in mente il governo

Leggi su Europa.today.it

"Bisogna lavorare per tutelare in qualche modo le famiglie e le imprese perché ildell’energia non gravi su di loro. Studieranno i ministri competenti come intervenire, su quali settori". Con queste parole il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha introdotto, negli scorsi giorni, la.