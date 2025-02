Quotidiano.net - Decolorazione laser dei capelli, come funziona e perché conviene

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 febbraio 2025 – Quando si parla di, è fondamentale ricordare che si tratta di un processo lungo e delicato. Se viene eseguito in modo frettoloso o improprio, può causare danni anche irreparabili alla chioma. È quindi comprensibile che la recente tendenza della, diffusasi in Rete, stia suscitando curiosità ma anche perplessità. Questa tecnica promette di schiarire isenza tempi di posa e senza comprometterne la salute. Ma è davvero così efficace e sicura?laL’innovativo metodo arriva dalla Spagna e prevede l’uso di unsimile a quello impiegato per la rimozione dei tatuaggi. A parlarne sui social è stato anche il content creator Nicolas Daga, un parrucchiere che lavora a Palermo, molto seguito in Rete.