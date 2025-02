Game-experience.it - Days Gone Remastered, l’upgrade di 10 euro non è disponibile con PlayStation Plus, gli utenti sono delusi

Leggi su Game-experience.it

L’annuncio didurante l’ultimo State of Play ha ricevuto un’accoglienza dal pubblico piuttosto tiepida, con non poca frustrazione tra gli abbonati.Ricordiamo infatti che poco dopo l’annuncio ufficiale con un trailer gameplay, Sony ha confermato cheda 10alla versione PS5 è riservato esclusivamente a chi possiede una copia fisica o digitale del gioco per PS4. Di conseguenza chi ha riscattato il titolo tramite laCollection o come gioco mensile di aprile 2021 non può accedere all’aggiornamento, trovandosi difatti costretto ad acquistare laal prezzo pieno fissato a 49,99.Senza troppe sorprese, questa scelta del colosso giapponese ha acceso il dibattito tra i giocatori (grazie ad IGN), con molti dei quali che sidettie contrariati.