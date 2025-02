Game-experience.it - Days Gone Remastered, i miglioramenti sembrano marginali e poco evidenti, per un videoconfronto

L’annuncio diha sollevato più dubbi che entusiasmo tra i giocatori. Secondo i primi videoconfronti, le differenze grafiche rispetto all’originale sono minime ed in alcuni casi la versione PC del 2021 appare addirittura superiore.La rimasterizzazione, prevista per il 25 aprile 2025 ed annunciata appena pochi giorni fa, sembra offrire pochirispetto a quanto già disponibile su PlayStation 5 con l’aggiornamento a 60 fps e 4K dinamico.Dando un’occhiata al video pubblicato da Cycu1, dove il content creator ha messo a confrontosu PS5 Pro con l’edizione PC su RTX 4080, è possibile notare texture, illuminazione e ombre quasi identiche tra le due versioni.Quanto mostrato a schermo non ha quindi convinto numerosi fan, che vedono nellaun aggiornamentosignificativo, simile alle critiche rivolte in passato a The Last of Us Parte 2