Davvero l’ora legale arriva prima quest’anno? Facciamo chiarezza

A partire dal mese prossimo, dovremo prepararci al ritorno del, cioè a svegliarci un’ora prima del solito. Sposteremo in avanti le lancette di tutti gli orologi avanti di un’ora per un motivo ben preciso. In questo articolo vi racconteremo tutto su questa controversa convenzione, e vi diremo perché nel 2025 entra in vigore con un po’ di anticipo, ovvero nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, esattamente un giorno prima rispetto al 2024. Negli USA invece l’anticipo è ancora più marcato, almeno rispetto all’Italia e al resto del mondo, ma assolutamente in linea con la loro tradizione che fa partirela seconda domenica di marzo, mantenendola fino alla prima domenica di novembre. Nella fattispecie, nella notte tra l’8 e il 9 marzo. Nulla di clamoroso, dunque, come paventato da alcuni organi d’informazione, ma solo quello che è sempre avvenuto.