Lanazione.it - Davide Melone è il segretario di Fratelli d’Italia

ORVIETO(foto) è il nuovodidi Orvieto, eletto al termine di un congresso contraddistinto da oltre due ore di attacchi personali e scontri verbali con la fazione a lui opposta. Ha prevalso per quindici voti di scarto sull’altro candidato, Massimo Zambrino che aveva l’appoggio del vicesindaco Stefano Spagnoli. I lavori sono stati aperti dalla sindaca Roberta Tardani che ha fatto l’elogio della propria amministrazione ed ha attaccato la presidente della Regione Stefania Proietti. "Orvieto ha un governo solido come quello che, a livello nazionale, è guidato da Giorgia Meloni, ma i rapporti con la Giunta regionale sono difficili perché la presidente Proietti sta penalizzando la città" ha detto. Il crollo demografico di Orvieto? Un fenomeno non locale, ma generalizzato.