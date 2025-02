Lanazione.it - Davanti al maxischermo per tifare Lucio Corsi a Sanremo. ‘Secondo? No, ha vinto’

Grosseto, 17 febbraio 2025 – E’ mancato davvero poco aper vincere il Festival di: è mancato lo 0,4% dei voti. Ma alzare una coppa è davvero l’unica vittoria? No., il cantante di Castiglione della Pescaia che ha tenuto incollato gran parte della Maremma alla tv questa settimana, ha ottenuto il secondo posto al Festival di, e il premio della critica “Mia Martini”. “Sono felicissimo, la mia vita non cambierà – ha detto–. Serve tempo per far le cose, per mandare una canzone aci ho messo anni di battaglia interiore, mi serviva tempo per suonare e per far la gavetta per 12 anni. Passo per passo senza affrettare il tempo. Questo passo volevo farlo con fondamenta costruite suonando in locali con nessuno dentro però con la stessa grinta”. Sabato sera gli amici disi sono dati nuovamente appuntamento alla libreria Palomar per seguire il festival sul