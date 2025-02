Secoloditalia.it - “Danzainfiera” dal 21 al 23 febbraio con numeri record: 270 eventi, 7500 ballerini sul palco, 150 espositori

Tutto pronto per la 19edizione diprevista quest’anno dal 21 al 23come sempre alla Fortezza da Basso di Firenze. Il claim scelto è DANCE BEYOND: una dichiarazione di indipendenza da ogni stereotipo. La ricchezza di espressioni dirisiede proprio nella doppia anima che l’ha resa punto di riferimento per le aziende di settore, ma al tempo stesso luogo annuale di incontro per chi di danza vive o sogna di vivere. Protagoniste da una parte le aziende e i brand di punta dell’abbigliamento, accessori e attrezzature per il mondo della danza; dall’altrascenico per i tantissimi giovani che aspirano a diventare celebri attraverso un’audizione o un provino.Idi questa edizione, la 19 esima, sono imponenti: circa 7.500 presenze disui palchi e nelle aule, più di 270tra lezioni, audizioni e stage, 16 talk alla UniCredit Area Meeting, 21sui palchi tra rassegne, contest, concorsi e gare, 16.