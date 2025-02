Firenzetoday.it - Danzainfiera 2025

Leggi su Firenzetoday.it

Tutto pronto per la 19edizione diprevista quest’anno dal 21 al 23 febbraio come sempre alla Fortezza da Basso di Firenze. Il claim scelto è DANCE BEYOND: una dichiarazione di indipendenza da ogni stereotipo. La ricchezza di espressioni dirisiede proprio nella doppia.