Amica.it - Dalla passerella alla vita reale: Alexa Chung in Miu Miu

Leggi su Amica.it

Per la presentazione del 29° cortometraggio di Miu Miu Women’s Tales, realizzatofotografa e regista Joanna Hogg,ha indossato un look della collezione P/E 2025.La modella ha declinato un classico trench con una gonna midi a portafoglio in naplak e un audace body cut-out. Completano la mise una cintura in metallo dall’allure vintage, scaldamuscoli grigi, borsa in pelle modello Beau e décolleté dorate peep-toe. Per ricreare il suo look, la modella ha preso in prestito due outfit avvistatisfilata di Miu Miu lo scorso settembre.che lei stessa aveva calcato (con un outfit simile ma diverso).Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAin Miu Miu Amica.