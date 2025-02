Today.it - Dal fiore in mano al microfono tenuto al contrario. Perché i cantanti di Sanremo sono insorti

Leggi su Today.it

Lo speciale dadi Domenica In ha segnato uno straordinario record di ascolti. Tra qualche screzio in diretta trae giornalisti, ad esempio tra Elodie e Davide Maggio, ma anche tra Gaia e Maggio, e le prime - tanto attese - parole di Fedez che è riuscito a non farsi intervistare.