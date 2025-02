Iodonna.it - Dal 15 febbraio 2025, in Lombardia, è necessario attivare il servizio di notifica

Leggi su Iodonna.it

Laha introdotto un cambiamento significativo, entrato in vigore sabato 15, per la gestione delle ricette elettroniche: per ricevere, infatti, il codice della ricetta tramite SMS o email, sarà, adesso,esplicitamente ildi. Questo significa che, diversamente da quanto accadeva in precedenza, l’invio del codice NRE (Numero di Ricetta Elettronica) non sarà più automatico. Salute delle donne: 10 novità importanti da conoscere nelX Ricette elettroniche, cosa cambiaIl cambiamento impone ai cittadini lombardi, e presto anche a quelli di altre regioni, di esprimere il proprio consenso per continuare a ricevere le notifiche relative alle ricette elettroniche.