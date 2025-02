Daisy Ridley spiega perché non sta cercando un ruolo nella serie tv di Harry Potter

Leggi su Cinefilos.it

non stauntv diè cresciuta come fan di, ma non ha alcun interesse a recitare nell’adattamento televisivo. Laè nota soprattutto per aver interpretato Reytrilogia sequel di Star Wars, e attualmente si sta preparando a riprendere il suonel prossimo film. Ha anche recitato in unadi film minori, tra cui Young Woman and the Sea (2024), Sometimes I Think About Dying (2023) e Peter Rabbit (2018). Con il processo di casting diin corso, si è ipotizzato che lapotesse unirsi al progetto.Nonostante le voci,non ha alcun interesse a unirsi allatv su. ScreenRant era presente a una sessione di domande e risposte alla proiezione del suo nuovo film, Cleaner, da parte di Collider, doveha smentito l’idea stessa.