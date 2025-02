Bergamonews.it - Da Simone Pieranni a Dayane Mello: la settimana di “Tierra!”

Prosegue la rassegna “! Nuove rotte per un mondo più umano”. L’edizione 2025 continua con un doppio appuntamento: il 19 febbraio a Zanica ci sarà il giornalistacon “L’Asia sta crescendo”, mentre il 21 a Mapello sarà la volta della modellacon “Vita da modella, non solo lustrini e paillettes”.Mercoledì 19 febbraio, alle 21,! Nuove rotte per un mondo più umano fa tappa a Zanica. All’auditorium di via Serio 1 M l’incontro dal titolo “L’Asia sta crescendo” vede protagonista il giornalista. Laureato in Scienze Politiche, nel 2009ha fondato China Files, agenzia editoriale con sede a Pechino che collabora con media italiani con reportage e articoli sulla Cina. Dal 2006 al 2014 ha vissuto in Cina, scrivendo per media italiani e internazionali.