Da rifare il concorso ordinario Pnrr per docenti di laboratorio nelle scuole secondarie di cinque Regioni

DailperdidelleAbruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria. Il Tar di Ancona ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di concorrenti difesi dall’avvocato Gaetano Liberoti. Il Tribunale amministrativo ha infatti rilevato la violazione dell’anonimato nell’espletamento della prova pratica, in quanto ai candidati era stato richiesto di apporre il proprio nome e cognome sui fogli utilizzati per la soluzione dei quesiti.Il, bandito a livello nazionale per immettere in ruolo circa 20mila, è stato strutturato a livello interregionale e le relative procedure sono state gestite, nel caso di specie, dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche, che ha nominato la commissione addetta alla valutazione dei candidati.