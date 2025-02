Sport.quotidiano.net - DA "MASTERCHEF». Giulio Valtriani:: "Un importante trampolino»

Per, bagnino del Grecale a Marina di Pisa e aspirante chef nel programma di Sky ‘Italia 14’, l’arrivo di ‘4 Ristoranti’ a Pisa è "un’iniziativa molto simpatica e capace di valorizzare il nostro territorio. Ne abbiamo bisogno a Pisa, godersi un po’ di notorietà – che vada oltre alla Torre e a piazza dei Miracoli – fa piacere a tutti". Del resto, come sa bene l’aspirante chef, i programmi dove la cucina veste i panni di protagonista "riscuotono grande curiosità e interesse nel pubblico". Già nella prima giornata di riprese, infatti, moltissimi curiosi e fan del programma sono accorsi in via San Francesco per l’inizio delle riprese. "Sarà undi lancio per i ristoranti in gara e per la ristorazione pisana", prosegue. "Un consiglio? Fate tesoro di tutti i suggerimenti dispensati da chef Borghese.