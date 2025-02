Ilfogliettone.it - Da Lewis Hamilton ai Take That: è conto alla rovescia per la Ferrari del 2025

La capitale britannica si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere. Non più la classica presentazione tecnica riservata ai media e ai fan più accaniti, ma un vero e proprio show in diretta televisiva, con ospiti d’eccezione e momenti di intrattenimento. Sul palco dell’O2 Arena saliranno i, il rapper-attore Machine Gun Kelly, la star della musica country Kane Brown e il compositore Brian Tyler, che accompagneranno lo svelamento delle livree delle 10 squadre partecipanti al prossimo campionato.Tutti i piloti e i team principal saranno presenti, ma l’attenzione dei media locali è già focalizzata su un nome:. Il pluricampione del mondo, beniamino del pubblico britannico, quest’anno corre per la, e la sua presenza sul palco sarà uno dei momenti più attesi della serata.