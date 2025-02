Lanazione.it - Da Grosseto al mondo: Lucio Corsi mania, il suo Instagram esplode e il tour è sold out

Leggi su Lanazione.it

Successo senza precedenti per l'artista toscano che ha incantato a San Remo. I concerti toccheranno varie parti d'Italia e anche Firenze, al Teatro Cartiere Carrara. Ma non c'è più posto, tutto esaurito in pochissimi giorni. Volano i follower: il giovane cantautore è a oltre 700mila seguaci sulla piattaforma