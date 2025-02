Lanazione.it - Da Gaza a Roma per ricevere cure. La speranza per 14 bimbi palestinesi

Il grande cuore lucchese presente ovunque, anche nelle operazioni internazionali. Il volontario della Croce Verde di Lucca Angelo Gaddini ha infatti partecipato al trasferimento in Italia di 14 minori, per la maggior parte pazienti oncologici, che necessitano di assistenza sanitaria urgente a seguito della crisi umanitaria in corso a. Il volo dell’Aereonautica militare, partito dall’aeroporto della 46esima Brigata Aerea di Pisa e diretta al Cairo, ha visto il cuore e la professionalità del volontariato toscano (con Angelo anche volontari della Croce Rossa Italiana e della Misericordia) affiancare il personale sanitario e logistico in un’operazione estremamente delicata e complessa, per garantiree assistenza a chi ne aveva più bisogno. Un bellissimo esempio di cooperazione e lavoro di squadra, in cui l’unione tra istituzioni e volontariato ha reso possibile portare aiuto concreto anche oltre i confini nazionali.