Lanazione.it - Cuore Fucecchio, tre punti in rimonta con bomber Sciapi e Cavallini. Adesso i play-off sono ancora più vicini

2 Castelnuovo G. 1: Del Bino, Arapi, Iommazzo, Orsucci, Cenci, Ghelardoni, Guerrucci (71’, 85’ Melani)), Geniotal, Agostini (65’ Fiorini), Rigirozzo,. All.: Targetti. CASTELNUOVO GARFAGNANA: Nucci, Casci, Filippi (75’ Fruzzetti), Fall, Leshi, Rossi, El Hadoui, Cecchini, Campani, Grassi, Camaiani (68’ Satti). All.: Vangioni. Arbitro: Possanzini di Foligno. Reti: 45’ El Hadoui; 60’; 88’. Note: Espulso Grassi (C) per doppia ammonizione.– Nonostante tre assenze importanti come Lecceti, Taddei e Malanchi ilpiega inil Castelnuovo Garfagnana e prosegue la propria rincorsa ai-off, ora lontani solo due. Partita equilibrata e ricca di occasioni che si apre nel segno degli ospiti, pericolosissimi con un colpo di testa alto di El Hadoui.