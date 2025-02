Iltempo.it - Cruciani replica al Brasiliano: "Vuole fare hype". Scontro dopo le allusioni pesanti

Violentissimoa distanza tra Massimiliano Minnocci, conosciuto come "Il" sui social, e il conduttore de La Zanzara Giuseppe. Il primo è stato ospite varie volte della trasmissione di Radio 24 e ora accusa il giornalista di averlo abbandonato. "Questa mattina mi hai fatto chiamare da un tuo collaboratore, ma quando mi servivi dove stavi?”, afferma in una storia Instagram il- coinvolto recentemente in una vicenda giudiziaria - che attacca: “Quando al tuo amicogli serviva un supporto di un amico, tu dov'eri? Quando mi serviva una lettera per dire che mi stavi vicino tu dov'eri Giuseppe?”. Minnocci poi fa via viasul suo rapporto con: “Per caso Giuseppe ha paura che io dica quello che abbiamo fatto insieme io e lui? Vogliamo dire alle persone quello che abbiamo fatto insieme? Hai usufruito della mia casa".