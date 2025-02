Oasport.it - Cricket, l’Italia consolida il secondo posto in Challenge League ed è ad un passo dall’approdo al Qualifier Playoff

delha mosso un altrodeciso verso la Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri sono tornati da Hong Kong, sede delgirone della ICC, con quattro vittorie in altrettanti incontri disputati ed un quinto, non giocato causa pioggia, che ha fruttato comunque un punto.Gli azzurri hanno totalizzato 9 punti nella tappa asiatica, salendo a quota 16, e sono rimasti a -2 dall’Uganda, prima a quota 18, ma soprattutto hanno distanziato Hong Kong Cina, terza con 12, di 4 lunghezze, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno, riservata alle prime due classificate.Con 10 punti a disposizione nel terzo ed ultimo girone, che si giocherà nel 2026, al, che vanta due vittorie e 4 punti di margine, oltre ad un Net Run Rate decisamente migliore, rispetto ad Hong Kong Cina, potrebbero essere sufficienti 3 vittorie per staccare il pass per il, in programma ad inizio 2027.