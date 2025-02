Ilfattoquotidiano.it - Crescono ancora i senza fissa dimora morti in strada: “Sono persone che si trovano isolate all’improvviso. In aumento i giovani, anche a causa del Fentanyl”

L’hanno definita la “strage invisibile”. Stiamo parlando dei 434deceduti lo scorso anno. Il dato arriva dal rapporto 2024, pubblicato in questi giorni dall’osservatorio della Federazione italiana organismi per le. Una fotografia che da anni non cambia. Anzi. Dal 2020 – inizio di questo monitoraggio – si assiste ad una lenta e costante crescita del numero dei decessi delleche vivono per. Nel 2023 erano 415 e nel 2022 si registravano 399morte. Gli sforzi fatti dalle associazioni che si occupano di clochard sembrano vani e “il governo – ci dice Cristina Avonto presidente della Federazione italiana organismi per le– non sembra essere interessato a dialogare con il Terzo Settore su questo tema”.Alcune tendenze osservate negli anni precedenti si confermano costanti: la stagionalità dei decessi distribuiti lungo tutto l’anno ma con picchi nei mesi estivi e invernali; il profilo sociografico delle vittime, in prevalenza uomini (91%), stranieri (61%) e con un’età media di 44 anni; la distribuzione geografica, che vede una concentrazione di decessi soprattutto nelle grandi città, con Roma (31) e Milano (23) ai primi posti; la cronicizzazione delle condizioni di isolamento e abbandono.