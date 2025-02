Sport.quotidiano.net - Cremonese nella bufera. Vazquez-Dorval, scende in campo la Procura

A “scaldare“ il finale di partita tra Bari e, molto più dell’autogol di Bianchetti che in pieno recupero ha sancito il pareggio dei pugliesi, è stato un controverso episodio che ha visto protagonisti il biancorosso Mehdi, franco-algerino, e il grigiorosso Franco, argentino. Più ancora del risultato nel dopo gara si è parlato di uno “scontro“ tra i due, durante il quale il fantasista dellaavrebbe rivolto offese razziste al giocatore pugliese, in seguito uscito dalin lacrime. Da subito l’accaduto ha avuto una lettura ben diversa sui due fronti. Il Bari ha voluto denunciare il fatto e si è schierato dalla parte di, che anchepartita con la Reggiana lo scorso 12 gennaio ha subito insulti razziali che hanno portato alla sospensione dell’incontro per 7’ prima dell’intervallo.