Tpi.it - Così le famiglie e i bambini in Ucraina combattono contro il generale inverno

Leggi su Tpi.it

Andriy ha cinque anni e quando chiede alla mamma Katya quando potranno tornare a casa, lei non sa cosa rispondere. Nell’autunno scorso l’intera famiglia, padre, madre, sorella, nonna e bisnonna, è dovuta fuggire da Vovchansk, nel nord-est dell’, al confine con la Russia, e da allora affronta l’villaggio di Khotimlya, una trentina di chilometri più a sud, nella regione di Kharkiv.Sotto assedio da mesi da parte delle truppe di Mosca, la città è ormai ridotta a un cumulo di macerie a causa del conflitto in corso in. Almeno sei edifici su dieci, secondo le autorità locali, sono stati completamente distrutti e tutti gli altri sono seriamente danneggiati. Katya, suo marito, sua madre, sua nonna e i suoi due figli sono riusciti a scappare durante una breve tregua dei pesanti bombardamenti ma hanno perso tutto.