Cosa succede se Olly non va all’Eurovision e chi va come rappresentante dell’Italia

Il vincitore del Festival di Sanremo ottiene di diritto la possibilità di rappresentare l’Italiadello stesso anno, ma non è obbligato a partecipare alla kermesse internazionale. Tendenzialmente i cantanti accettano di prendervi parte, ma è capitato che rifiutassero. L’opzione è tornata attuale dopo che, vincitore di Sanremo 2025, ha deciso di prendersi del tempo per pensare a se andare all’Esg o meno. La manifestazione è in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, Svizzera, e sarà condotta da Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer. Proprio il 17 maggio l’artista ha già in programma un concerto a Molfetta e, se decidesse di andare, dovrebbe spostare almeno un paio di date del suo tour nei club. Marebbe se non volesse partecipare?ha una settimana di tempo per decidere se andare, Lucio Corsi e Carlo Conti (Getty).