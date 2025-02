Cultweb.it - Cosa sono i rumori bianchi e perché un suono come quello del phon ci fa addormentare?

suoni caratterizzati da una distribuzione uniforme di frequenze, in grado di mascherare altri suoni ambientali e creare un effetto di rilassamento per il cervello. Questa tipologia di rumore viene spesso utilizzata per favorire il sonno e migliorare la concentrazione. Uno studio recente ha esaminato gli effetti dei cosiddetti White Noise in diversi contesti,il miglioramento del sonno e della memoria. Ebbene, il rumore bianco migliora la qualità del sonno e riduce i risvegli nei neonati. Inoltre, favorisce un sonno più profondo, aumentando la soglia di risveglio.Il rumore bianco è una combinazione di tutte le frequenzere udibili, emesse con la stessa intensità. Questo mix genera uncostante e uniforme. Qualche esempio? Il rumore della pioggia, del vento tra le foglie, del ventilatore o dell’aspirapolvere.