Cosa significa quando il gatto miagola subito dopo aver fatto i bisogni: ecco cosa vuole comunicarti

Il miagoliousato la lettiera non è un comportamento strano e, nella maggior parte dei casi, non è motivo di preoccupazione. Capita ad esempio perché la lettiera è sporca, oppure perché desidera attenzione. Capire di quale caso si tratta è fondamentale per escludere problemi di salute.