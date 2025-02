Fanpage.it - Cosa sappiamo sullo squalo che ha mangiato le mani a una turista alle Bahamas

Leggi su Fanpage.it

Venerdì 7 febbraio una donna canadese di 55 anni in vacanza sulle isole Turks e Caicos, nell'arcipelago delle, è stata ferita da unoe ha perso le. Secondo l'esperto di quali Alessandro De Maddalena il maggiore indiziato non è lotoro, ma l'estuarino, decisamente più pericoloso per l'essere umano.