Cosa conviene scegliere oggi tra Btp Più e conti deposito

Daè possibile acquistare il Btp Più, la cui emissione terminerà venerdì 21 febbraio alle ore 13. A meno che non vi sia una chiusura anticipata. Si tratta di un titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori con un’opzione di rimborso del capitale dopo quattro anni dall’emissione.Tale prodotto potrebbe risultare una valida alternativa aiper quei risparmiatori che cercano un investimento sicuro con un tasso di interesse vantaggioso. È lecito quindi domandarsitra Btp Più ee quanto rendono 10.000 euro nei due prodotti indicati.Caratteristiche Btp PiùIl Btp Più di febbraio 2025, in collocamento da17 febbraio 2025 fino a venerdì, è un nuovo titolo di Stato che offre un tasso di interesse minimo lordo del 2,80% (2,45% netto) per i primi 4 anni e del 3,60% (3,15% netto) per i successivi quattro anni (dal 5° all’8°).