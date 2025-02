Fanpage.it - Cosa c’è sul tavolo dei negoziati tra Russia e Ucraina e di cosa si discuterà oggi nel vertice Ue a Parigi

Da domani via aldeiper la guerra tracon il primo incontro tra le delegazioni di Mosca e Washington in Arabia Saudita. Anche il Presidente ucraino Zelensky da domani sarà a Riad dove invece non ci saranno i Paesi europei. Una scelta che ha suscitato preoccupazione tra i leader europei chesi incontreranno aper fare il punto della situazione.