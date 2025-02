Ilfoglio.it - Cosa c'è da sapere sul vertice ristretto di Parigi sull'Ucraina, prima del bilaterale di Riad fra Stati Uniti e Russia

Leggi su Ilfoglio.it

Emmanuel Macron chiama a raccolta al'Europa, che nella Conferenza di Monaco è stata messa all'angolo daglirispetto ai negoziati per il cessate il fuoco in. Una risposta alche prenderà il via domani a, al quale però parteciperanno solo, senza Kyiv e senza gli europei. Quello che inizierà oggi alle 16 all'Eliseo sarà un incontro "informale" e: non tutti i 27 leader deglimembri saranno presenti, ma solo i capi di governo di Germania, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca. Parteciperanno anche il premier britannico, Keir Starmer, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, António Costa. I leader Ue potranno partire da un punto di forza dato dai numeri: nel suo complesso, secondo un'analisi dell'Istituto Kiel per l'economia mondiale, l'Europa infatti supera gliin termini di aiuti all'