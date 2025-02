Ilgiorno.it - Corso di geopolitica. La proposta di Acli: una borsa di studio

die relazioni internazionali,Cernusco mette a disposizione unadi, meglio se per un universitario: domande entro il 21 febbraio. Diciottesima edizione dell’iniziativa che si articolerà in sette incontri dal 1 marzo al 10 aprile (adMilano, via della Signora 3 dalle 10 alle 13, ultima lezione alle 18.30) e che si concentrerà su Siria e Africa con approfondimenti sulla comunicazione digitale e le democrazie illiberali, su immigrazione e percezione della criminalità, su logistica e supply-chains globali, con uno sguardo anche al Sud America. Tutte le informazioni disponibili sul sitocernusco.it. L’adesione agli incontri, invece, è come sempre tramite candidatura con curriculum e lettera di motivazione da inviare amilano.com con oggetto "2025".