Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, un punto guadagnato e il vantaggio sull’Inter cresce: lo scontro diretto si avvicina”

Leggi su Napolipiu.com

: “, une il: losi”">Come sottolineato da Fabio Mandarini sul, ilallunga a diciotto le giornate consecutive al primo posto e aumenta il, ora a +2, in attesaal Maradona previsto tra meno di due settimane. Un duello che potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale nella corsa allo scudetto, anche se il recente andamento del campionato fa pensare più a una maratona che a una fuga.L’Inter, fermata dalla Juventus, non riesce a sorpassare gli azzurri, trasformando così il pareggio delcontro la Lazio in un. Fabio Mandarini nelsottolinea il paradosso di un aiuto “in” della Juve, la cui vittoria sui nerazzurri ha consolidato il primato delin classifica.