Ilrestodelcarlino.it - Correggio, si avvicina all'ex moglie e viene arrestato

(Reggio Emilia), 17 febbraio 2025 - Sottoposto al divieto dimento con l’applicazione del braccialetto elettronico per diversi episodi di maltrattamento alla, un uomo di 56 anni è finito nuovamente nei guai con la giustizia, nel giugno dello scorso anno, per aver minacciato la donna, dicendole che aveva in auto un ferro con cui avrebbe potuto farle molto male. Se n'erano occupati i carabinieri di. Minacce di morte proferite sul luogo di lavoro della vittima, sbattendo i pugni contro la vetrata della porta. L'intervento dei militari dell'Arma aveva bloccato l’uomo, trovato in possesso di una chiave inglese di 40 centimetri di lunghezza. Un episodio che aveva portato all’arresto del 56enne, con concessione dei domiciliari, fino allo scorso settembre, quando era stato disposta l’applicazione del braccialetto elettronico.