Correggio, due furti con spaccata nella notte. Nel mirino dei ladri due negozi di via Pignedoli

Nuoviai danni di esercizi commerciali. Ierialmeno altre due intrusioni sono state segnalate,zona di via. Il primo allarme è scattato verso le quattro, quando una guardia giurata si è accorta del vetro infranto della porta di uno di ferramenta, dove risultano mancare sistemi antifurto e telecamere. Sono stati subito chiamati i carabinieri per i primi accertamenti, che hanno fatto emergere come il ladro (o i) abbia puntato direttamente al fondo cassa. Simile situazione nel vicinoo di accessori per auto, con il sistema della rottura della vetrata per poter entrare e rubare i soldi dal registratore di cassa. Considerato il simile sistema usato per entrambi i, quasi contemporanei, non si esclude che alla base vi possano essere gli stessi autori né che possa trattarsi degli stessiche hanno già agito di recente ai danni di altridella zona.