Feedpress.me - Coppia di anziani trovata morta in casa a Massa Carrara, c'è l'ipotesi di omicidio-suicidio

Leggi su Feedpress.me

In base a quanto appreso al momento ci sarebbe l’di unper il decesso della due persone anziane trovate prive di vita nella loro abitazione a Montignoso, in provincia di. I due deceduti sono marito e moglie sempre in base a quanto appreso. È in corso il sopralluogo da parte dei carabinieri.