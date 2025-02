Lanazione.it - Controlli sui treni. Otto persone arrestate

Leggi su Lanazione.it

È di, dedite in particolare alla commissione di furti a bordo dei, e 92 denunciate, molte delle quali trovate in possesso di armi bianche, il bilancio delle attività di controllo nelle stazioni toscane da parte della Polfer dall’inizio del 2025 nella stazione di Firenze e nell’ambito delle attività di prevenzione "Viaggiare Sicuri" e "Rail Safe Day". Sono tate Impiegate complessivamente durante ioltre 3mila pattuglie, di cui 243 per la vigilanza a bordo dei, che hanno permessosu più di 500 convogli passati in rassegna.