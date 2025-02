Controllare come i figli usano il PC e internet con account Famiglia Windows

Leggi su .com

In un'era digitale in cui i bambini ed i ragazzi, adolescenti e preadolescenti, sono sempre più connessi, è fondamentale per i genitori monitorare e gestire l'uso del computer e dida parte dei proprioffre una soluzione integrata per farlo attraverso gli. Eccopuoi configurarli e utilizzarli per garantire un'esperienza online sicura per i tuoi.Tutti i miei coetanei siano cresciuti scoprendo da soli il bene ed il male dianche perchè i genitori non erano assolutamente in grado diuno strumento che fino a qualche anno fa era una vera novità. Oggi il discorso è completamente diverso, non solo perchè i bambini navigano su, chattano, si iscrivono a ogni sorta di social network dove pubblicano foto e comprano anche online, ma anche perchè nascono nuovi siti ogni giorno, nuove opportunità e, di pari passo, crescono anche i pericoli, i siti dannosi e pagine web sconvenienti o non appropriate sono sempre dietro l'angolo.