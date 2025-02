Fanpage.it - “Controlla se ci sono mostri nella stanza, grazie”: mamma risolve la paura del buio del suo bimbo con l’IA

Leggi su Fanpage.it

Il figlio di Sam era terrorizzato daidi notte, fino a che la donna non è riuscita a trovare un metodo geniale, grazie all'intelligenza artificiale, per convincerlo che in cameretta non ci fosse nessuna creatura mostruosa.