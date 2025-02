Formiche.net - Contro i dazi, governo e Sace devono spingere verso i Paesi Gate. L’analisi di Ferretti

Come si temeva, anche nell’ultimo trimestre del 2024 il nostro Pil ha evidenziato una crescita pari a zero, cosa che comporterà, qualora i dati provvisori venissero confermati, una crescita nel 2024 limitata ad un +0,5% . Guardando però all’anno in corso, al momento le previsioni di crescita per il nostro Paese appaiono più confortanti, posto che molti tra principali osservatori istituzionali si attendono una crescita del nostro Pil nel 2025 compreso tra lo 0,8% e l’1,2%.Non ci troviamo dunque di fronte ad un “disastro ecologico”, tuttavia nonessere sottovalutate alcune minacce in grado di minare la nostra crescita prospettica. E la principale di queste minacce riguarda sicuramente iche Trump intende imporre all’Unione Europea e che potrebbero colpire, sia direttamente che indirettamente il nostro Paese.