Anteprima24.it - Contrasto ai reati ambientali, sequestri e denunce dei Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso mese di novembre, il Comando Provinciale deidi Avellino, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e in sinergia con i reparti speciali dell’Arma, ha siglato un accordo presso l’Aula Magna del “Polo Giovani” della Diocesi di Avellino, avviando una serrata campagna di controlli finalizzati aldeiin materia ambientale.In tale contesto, la Stazionedi Frigento ed il NucleoForestali di Mirabella Eclano hanno proceduto ad ispezionare un’autofficina meccanica operante nella Valle Ufita, che all’esito del controllo è stata posta in sequestro.Nel corso delle operazioni, i militari hanno riscontrato delle irregolarità nella gestione dei rifiuti prodotti dall’opificio, che operava inoltre in assenza di abilitazione.